شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 05 يناير 2021 .
وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال ال 72 ساعة المقبلة كما يلى :
يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الجمعة 01 يناير 2021 :
شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم السبت 02 يناير 2021 :
شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.