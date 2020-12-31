شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 05 يناير 2021 .

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال ال 72 ساعة المقبلة كما يلى :

يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 01 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم السبت 02 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.