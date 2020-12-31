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الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 05 يناير 2021 .

 

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال ال 72 ساعة المقبلة كما يلى :

 

يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 : 

 

 شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . 

 

يوم الجمعة 01 يناير 2021 : 

 

شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

 

 يوم السبت 02 يناير 2021 : 

 

شبورة مائية كثيفة صباحا : تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . 

 

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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