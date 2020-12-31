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بالفيديو.. تصادم مروع بين 7 سيارات بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

وقع حادث تصادم، صباح اليوم الخميس، بين نحو 7 سيارات ملاكي ونقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة.

الحادث وقع قرب محطة تحصيل رسوم القاهرة، وأصيب عدد من سائقي السيارات جراء الحادث.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمكان الحادث، يظهر فيه تصادم سيارات أمام قرب محطة تحصيل الرسوم.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بتصادم عدد من السيارات، وعلى الفور انتقل عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، ودفعت الإدارة العامة للمرور بعناصرها لسحب السيارات، وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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