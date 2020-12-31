تفعيل خدمة التحصيل اللحظي.. "مياه أسيوط" تستعرض إنجازاتها خلال عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تقريرا أوضحت خلاله أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2020، وتطوير الأداء المؤسسي بمختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه في قطاع المشروعات، تم إحلال وتجديد 90 بئراً ارتوازياً، ورفع كفاءة محطة مياه التشيكي، ومحطة منقباد المرشحة الزلطية الجديدة، ومد وتدعيم شبكات وعدَّايات ومحابس وبرادات مياه شرب وإحلال وتجديد وتركيب 11 محطة نقالي وتوريد وتأهيل 30 مولداً كهربائياً، ولف 90 محرك كهرباء، بتكلفة إجمالية 360 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 5 تجمعات ريفية بمركزي البدارى بأسيوط ضمن مشروع الصرف الصحي ISSIP 2 والممولة من البنك الدولي بتكلفةٍ إجمالية 1.2 مليار جنيه لخدمة 500 ألف مستفيد من السكان.

وأوضح رئيس شركة مياه أسيوط، أن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" عملت في المرحلة الأولى على توصيل خدمات مياه الشرب النقية لـ 55 تجمعاً ريفياً، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 7 تجمعات ريفية بتكلُفةٍ إجمالية 225 مليون جنيه، لخدمة 900 ألف مواطن، ثم تأتي المرحلة الثانية من المبادرة لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بــ 7 مناطق، وإحلال وتجديد 60 بئراً باستخدام الحفار الميكانيكي بجميع محطات المياه الارتوازية، وتوريد 22 مولداً كهربائياً بقدرة (550 و 325 ك . ف . أ)، بتكلفة إجمالية 155 مليون جنيه، أما عن محافظة الوادي الجديد فتم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالداخلة والفرافرة، وحفر 6 آبار شرب بالداخلة والخارجة والفرافرة، وتوريد 33 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، وغيرتا من المعدات بتكلفة إجمالية 52 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع المعامل بالشركة قام بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات ضمانا لسلامة المنتج النهائي المقدم للجمهور، لينهي قطاع المعامل مع نهاية العام غسيل 2500 خزان مياه، وإتمام غسيل للشبكات أكثر من3200 مرة، وتعقيم 45 بئراً ارتوازياً، فضلا عن إعادة تأهيل 4 معامل بمحطات القوصية والفتح ومنفلوط والبداري وسحب 300 ألف عينة، وتدعيم معمل الشركة بالوادي الجديد بـ 55 جهازا، وتوريد 5 أجهزة سبكترو فوتو ميتر، وتوفير حواجز مطاطية وماصة للزيوت بتكلفة إجمالية 4.2 مليون جنيه.

وقال إن الشركة في قطاع التخطيط، حرصت على تطوير منظومة العمل باستحداث 9 نظم تكنولوجية للمعلومات والتطور التقني لخدمات استقبال الشكاوى وصيانة محطات التشغيل بالدعم الفني، وبرامج إصدار الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع والأرشفة الإلكترونية، وتقليل الفاقد من كميات المياه المنتجة والتدريب عن بعد وأجهزة تتبع السيارات، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، كما تم تركيب 80 جهاز قياس تصرف المياه و45 جهاز قياس ضغط بوحدة إنتاجية المياه، وربط 14 محطة بالشركة على نظام SCADA، وتقليل الفاقد من المياه عن طريق تطبيق المناطق المعزولة DMA بعوائد مالية 7.5 مليون جنيه.

وفي مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين، أكد رئيس الشركة، على أنه تم تنفيذ 170 برنامجاً تدريبياً وتنفيذ 45 ورشة عمل وندوة متنوعة لفنيي ومهندسي الشركة وأخصائيي القطاع المالي والشئون الإدارية بإجمالي 2800 متدرب، للارتقاء بالمستوى العملي للعاملين بالشركة في تخصصات مختلفة بمركز التدريب والخدمات.

وأضاف: بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع التجاري، تم افتتاح 4 مراكز خدمة عملاء بمراكز (أبوتيج – القوصية – الغنايم – مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد)، لتحقيق استفادة لحوالي مليون مواطن تقريباً، والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية 750 مليون جنيه، لتصل مراكز خدمة العملاء إلى 7 مراكز تم افتتاحها، وجارٍ إنشاء 4 مراكز أخرى، كما تم تغيير 50 ألف عداد مياه لا يعمل بآخر سليم، وشراء 20 ألف عداد مسبق الدفع لاستكمال تركيب عدادات العملاء الجدد، وتغيير العدادات المعطلة، وتفعيل شرائح الهاند هيل لدعم التحصيل والقراءة وتفعيل التحصيل اللحظي، وميكنة إصدار الفواتير للاشتراكات الكودية لـ10 أفرع، واستخدام البار كود في تحصيل المطالبات وإنشاء مراكز شحن مسبقة الدفع بالقوصية وأبو تيج.

وأوضح، أن الأسطول الميكانيكي للشركة شهد العديد من التعزيزات من بينها توريد لودرين حفار و 4 سيارات كباش وسيارتي مدمج وكراكة حديثة متعددة الأغراض، وإحلال وتجديد وصيانة وإعادة تأهيل 40 سيارة كسح ونقل مياه ونافوري.

وأضاف المهندس محمد صلاح، أنه خلال عام 2020 تم التواصل مع 15 ألف شكوى عن طريق الخط الساخن وخدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، والصفحة الرسمية للشركة، بجانب إجراء 24 ألف استقصاء رأى للعملاء عن الخدمات المقدمة، و70 ندوة توعوية بالتعاون مع رجال الدين و12 ورشة تعليمية لتعليم السباكة الأولية التى يمكن للسيدات بالمنازل معالجتها حرصاً على توفير المياه، وتوقيع بروتوكول تعاون مع 15 جمعية خيرية أسفرت عن تركيب 4 آلاف و 500 قطعة موفرة للمساجد الأهلية والكنائس، فضلاً عن تقديم سيارتي خدمة عملاء متنقلة بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه.​