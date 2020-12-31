شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مصر ليست «هفية».. وعليها أن تلعب دورها الإقليمي كما ينبغي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن فيروس كورونا المُستجدّ أحدث تغييرات كبيرة في العالم، وأنه لم يكن يتوقع أحد أن تُعاني الولايات المتحدة من الفيروس.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه لم يحدث في التاريخ أن يجلس العالم كله في منازله، كما أنه لم يتوقع أحد أن الصين تُصدر الوباء وتحتويه بهذه السرعة، قائلًا: «نحن أمام وباء خطير ولئيم».

ولفت المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن كورونا أثر على الاقتصاد والعالم كل تغير في ظل الجائحة، قائلًا: «2020 عام كورونا بامتياز»، مشيرًا إلى أن بعض الدول قد تضطر إلى فرض قيود على دول معينة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية من كورونا.

وتابع الفقي تصريحاته قائلًا: «ربنا رؤوف بمصر في ظل كورونا»، مؤكدًا أن عجلة التنمية لم تتوقف في مصر بسبب الوباء، بالرغم من توقفها في العالم كله.

وفي سياق آخر، أكد «الفقي» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أخذ مساحة لم تكن متوقعة ولعب دورًا في لبنان ومواجهة تركيا وأيضًا انتقاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ماكرون رجل بلا تاريخ وشاب صغير واستطاع الوصول إلى رئاسة فرنسا، قائلًا: «ماكرون نجم أوروبا في 2020».

وعن انفصال بريطاني عن الاتحاد الأوروبي قال «الفقي»، إنه يعتقد أن الانفصال لم يكن يحظى بتأييد الأغلبية في المملكة المتحدة، قائلًا: «الانفصال عن أوروبا أنانية بريطانية)، مشيرًا إلى أن بريطانيا هي العميل الثاني تجاريًا لمصر، وأن انفصالها عن أوروبا لن يؤثر على الحركة الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على مصر لوجود علاقات متينة مع فرنسا

وأشار «الفقي» إلى أن الرئيس الصيني، هو أحد الرابحين في 2020، خاصة بعد سقوط ترام، قائلًا: «عصر النجوم اللامعة في العالم انتهى والشعوب لم تعدّ تأكل وتشرب كاريزما والكل يبحث عن من يوفر احتياجاته»، موضحًا أن ظاهرة الحاكم المُغامر انتهت، وأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان آخر الحكام المغامرين في الوطن العربي.

ولفت «الفقي» إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حاول أن يُغامر في ليبيا ولكن «اتكسرت رقبته».

وعن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قال «الفقي»، إنه أحد الذين هبط نجمهم في 2020، فبعدما بدأ بشعور بالتفاؤل بين القبائل انتهى الأمر بحرب أهلية، واتضح أن جائزة «نوبل» التي حصل عليها كانت للحرب وليس للسلام.

وأوضح «الفقي» أن مصر ليست «هفية» وأنها دولة قوية وعليها الآن أن تلعب دورها الإقليمي كما ينبغي، مؤكدًا على ضرورة توظيف الدور الخارجي لخدمة الاقتصاد المصري، قائلًا: «مصر تبيع سياسة وتشتري اقتصاد».

وقال «الفقي» إن رئيس الجمهورية مسؤول ويبني كل يوم وفي نفس الوقت يُدلي بآرائه في القضايا السياسية الدولية، مُعربًا عن رفضه لانكماش أو انكفاء مصر.

وعن كتابه الجديد المُقرر صدوره خلال أسابيع، قال «الفقي»، إن مُذكراته في كتابه الجديد كتبها بكل أمانة وصدق، ووضع أخطائه قبل نجاحاته، كما أنه كتب عن رموز مبارك بكل أمانة، وكتب أيضًا عن مبارك الذي عرفه شخصيًا بكل أمانة.

وأوضح «الفقي» أن أسلوب الرئيس الراحل، محمد حسني مُبارك، في التفكير أضاع الكثير من الفرصة، مُختتمًا حديثه قائلًا: «أنا لست من دعاة القتل ضد الأنظمة».