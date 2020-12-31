شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأطفال التخصصي ببنها يستقبل 12 طفلا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها أن المستشفى استقبل 12 طفلا أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص الطابق الثاني بالمستشفى كعزل صحي للأطفال دون الـ15 عامًا.

وأكد المصدر أنه تم حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما تم صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ10 أطفال مع عزلهم منزليًا، وتم تسجيل بياناتهم للتواصل والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى مدار اليوم.

ولفت المصدر إلى أن أعمار الحالات التي تم استقبالها حتى الآن تتراوح ما بين 6 شهور وعامان و5 سنوات حتى 16 عامًا.

وكان مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، قال إنه تم تخصيص الدور الأول العلوي إداري بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا على أن يكون به مكان مخصص للفرز، وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.