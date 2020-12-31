شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 7 آلاف و474 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (4) سفن، وتم تداول (7474) طن بضائع و(459) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (1578) طن بضائع و(208) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (5896) طن بضائع و(251) شاحنة بضائع.

ويشهد ميناء سفاجا، اليوم الخميس، مغادرة السفينة أمل، بينما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى Lifa caza، بوسيدون إكسبريس، أمل وغادرت السفينتين الحرية وأمانة.

كما شهد ميناء نويبع، اليوم الخميس، مغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا ( وصول وسفر ) بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة تايجر اه وعلى متنها 241 سيارة.