شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن في البحر الاحمر برئاسة عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة، معرضًا شاملا لبيع المواد الغذائية والملابس والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة بمدينة الغردقة.

شهد المعرض إقبالا كبيرا من أهالي الغردقة الذين رحبوا بمبادرة الحزب التي تساهم في تخفيف اثار الإصلاح الاقتصادي خاصة على أصحاب الدخل المحدود وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة لشعب عظيم».

وأكد احمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة ان المعرض يأتي لمكافحة الغلاء وتلبية احتياجات المواطن المصرى من كافة السلع، مضيفاََ أن هناك المزيد من المعارض سيتم افتتاحها في كل مكان بالمحافظة في اطار دور الحزب المجتمعي لتقديم كافة السلع بتخفيضات كبيرة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا ان هذا ياتى في اطار سعي الحزب فى رفع المعاناة عن أهالي المحافظة في إطار المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الأهالي أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وأسعارها البسيطة مطالبين باستمرارية المعارض على مدار العام لضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع الغذائية و أن المعرض سيستمر لمدة اسبوعين مشيراََ إلى انه يضم أنواعا مختلفة من المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة والملابس واللحوم مضيفاََ ان جميع العارضين ملتزمين بالاجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار فيروس كورونا.