شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء المجموعة البرلمانية لشمال سيناء يلتقون وزيرة التضامن (تفاصيل اللقاء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب عن محافظة شمال سيناء، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لعرض مطالب واحتياجات أهالى المحافظة فيما يخص قطاع التضامن الاجتماعى.

وقال فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة وتلبية معظم مشاكل سيناء، وفى ضوء العمل المنظم والمخطط وبروح الفريق الواحد والتفاني وانكار الذات لخدمة جميع أبناء شمال سيناء، تم عقد اجتماع المجموعه البرلمانيه لأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وتم تحديد بعض مطالب أبناء سيناء في ملف التضامن الاجتماعى وعرضه على وزيرة التضامن الاجتماعى في لقاء معها بالوزارة، حيث وعدت بدراستها وحلها، وكذلك الوعد بلقاء آخر لعرض ما تم حله من مشكلات أو تحقيقه من مطالب.

وأشار إلى أن هناك بعض المطالب التي تم تحقيقها خلال اللقاء، ومنها: إضافة ٥٠٠٠ حالة جديدة في برنامج تكافل وكرامة من أبناء المحافظة وسيتم الصرف لهم لمدة ستة شهور لحين استكمال أوراقهم، صرف الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والكراسى الكهربائية للمعاقين والمصابين من جراء العمليات الارهابية مجانا، دراسة تسليم المستشفى الخيرى في شارع أسيوط بالعريش لجامعة العريش لإنشاء مركز لعلاج الأورام، تقديم الإعانات لأهالى الشيخ زويد ورفح المقيمين في مختلف المحافظات، دراسة زيادة الإعانة الشهرية للصيادين بمدينة العريش وإضافة أسماء من لم يتم تسجيل أسمائهم من الشيخ زويد وقرية قبر عمير، تكليف الدكتور رياض اسماعيل عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء بإعداد دراسة جدوى لعمل مصنع أعلاف بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش لتوفير الاعلاف للمنتفعين بمشروعات الانتاج الحيوانى وتكفلها بالمساعدة المادية لذلك، تمويل ٥٠٠ مشروع بتكلفة ١٠ آلاف جنيها لكل مشروع بإجمالى ٥ ملايين جنيها.

كما وعدت بسرعة تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإحتياجات الخاصة في حال استكمال أوراقهم عن طريق النواب، إرسال قوافل من الغذاء والبطاطين للأماكن الأكثر احتياجا (الحسنة ونخل والشيخ زويد ورفح وباقى مراكز وقري المحافظة) اعتبارا من الأسبوع القادم، الموافقة على صرف قروض بقيمة ٧- ١٠ آلاف جنيها لاترد للأسر الأكثر احتياجا بعد تقديم ما يثبت ذلك، وصرف قروض أكثر من ١٥ ألف جنيها ترد لجميع الأسر، الموافقه على إنشاء مركز للتأهيل الشامل في مركزى الشيخ زويد وبئر العبد بالاضافة إلى المركز الموجود بالعريش، ووعدت بزيادة عدد المنازل التي تحتاج إلى تسقيف ورفع كفاءة، الموافقة على تجهيز الوحدات الاجتماعية بالماكينات اللازمة حتي يتم الصرف من خلال كل وحدة تخفيفا على المواطنين، بالإضافة إلى بعض الطلبات الفردية للمواطنين التي قام بتقديمها النواب، وكذلك تحقيق مكاسب لمركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء، بالاضافة إلى المطالبات التي تمت الموافقة عليها والخاصة ببئر العبدورمانة.

وأضاف أن المجموعة البرلمانية أعدت برنامجا للقاء جميع الوزراء من أعضاء الحكومة لعرض مطالب واحتياجات المحافظة (كل فيما يخصه ) للعمل على تحقيقها دعمها للتنمية والتعمير على أرض سيناء.

ويذكر أنه سبق لقاء أعضاء المجموعة البرلمانية مع الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم عرض المطالب الخاصة بأهالى المحافظة الخاصة بقطاعات الاسكان والمرافق والمياه والصرف الصحى وغيرها، وقد أعلن الوزير عن دراسة تلك المطالب والعمل على تنفيذها وحلها، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنمية وتعمير سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء.

كما سبق لقاء المجموعة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث ترتب على ذلك تحقيق الكثير من مطالب أهالى المحافظة في قطاع الصحة، وقد قامت الوزيرة بزيارة المحافظة للوقوف على تلك المطالب على الطبيعة.