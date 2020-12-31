شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تحقق في إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان في فناء مدرسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، قرارا بتشكيل لجنة عاجلة الخميس، للتحقيق في واقعة إجبار طالب مصاب بفيروس كورونا على أداء الإمتحان في فناء مدرسة نجيب محفوظ التجريبية للغات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

وقال «سعد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه شكل لجنة فورية برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية، التابع لها المدرسة صاحبة الواقعة، وضمت في عضويتها إدارة الاتصال السياسي ومتابعة مكتب وكيل الوزارة، لتحقيق الشفافية بين الإدارة والمديرية في هذا الشأن، للتحقيق العاجل والسريع في الواقعة وإعداد تقرير رسمي ورفعه لاتخاذ اللازم حيال الأطراف المعنية والمتورطين في الواقعة.

وشدد على مجازاة المخطئ أيا كان موقعه، وذلك وفق ما تسفر عنه تحريات اللجنة التي بدأت التحقيق منذ صباح اليوم الخميس.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا صور لطالب في الصف الأول الثانوي العام، مصاب بفيروس كورونا يرتدي كمامة وجوانتي في يديه ويؤدي الامتحان في فناء مدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات.

وبحسب ما تم تداوله، أن ولي أمر الطالب أبلغ ادارة المدرسة أن الطالب مصاب بكورونا وعنده امتحان بعد يومين إلا أن إدارة المدرسة أصرت على ضرورة إحضار الطالب الامتحان، أو تقديم خطاب رسمي بالإصابة بعد عرض الطالب على التأمين الصحي، أو إحضار الطالب لأداء الامتحان في لجنة خاصة بالمدرسة وإلا يعتبر الطالب باقي للدور الثاني، إلا أن ولي الأمر قبل بإحضار ابنه إلى لجنة خاصة غير أنه فوجئ بأن اللجنة الخاصة تم عقدها في فناء المدرسة إلى جانب دورة المياه الخاصة بالطالبات .

"تعليم الإسكندرية" تحقق فى واقعة إجبار طالب مصاب بـ كورونا علي أداء الامتحان في فناء مدرسة (صور)

"تعليم الإسكندرية" تحقق فى واقعة إجبار طالب مصاب بـ كورونا علي أداء الامتحان في فناء مدرسة (صور)