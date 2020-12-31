شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تقرر إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من مصروفات البرامج الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية بجامعة الإسكندرية، من المصروفات الدراسية بالبرامج الخاصة.

وقال «قنصوة»، إن كل كلمات الشكر والتقدير تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل ووقوفهم في وجه الخطر.

وأكد أن القرار يأتي تقديراً للتضحيات التي قدمها آباؤهم في القضاء على فيروس كورونا، ودورهم البطولي الذي قاموا به في مواجهة هذا الوباء، مشيراً إلى أنهم لازالوا يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الموجة الثانية للفيروس.