شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نعيش عصر الكذب.. وتضييع الوقت في التفاهات «جهل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الروحية مساء أمس والتى حملت عنوان «لا تكن جاهلاً»، بتهنئة الأقباط بالعام الميلادى الجديد 2021، واعياد الميلاد والغطاس والختان وعرس قانا الجليل.

وقال البابا في معرض تهنئته للشعب: اهنئكم ببداية العام الجديد ٢٠٢١ ونصلي أن يعطينا الله عامًا هادئًا ومفرحًا وسعيدًا على الكل ويرفع الجائحة الموجودة في العالم كله ويعطي عودة لحياتنا الطبيعية الهادئة، الله يدبر حياتنا كلنا ويعطينا عامًا هادئًا ويحفظ بلادنا وكنيستنا ونهنئكم بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس وعيد الختان وعرس قانا الجليل وبنعمة المسيح نتوقف خلال شهر يناير وكل سنة وأنتم طيبين«.

وتحدث البابا خلال عظته عن خطورة الجهل وتضييع الوقت في الأمور التافهة التي لا فائدة من ورائها قائلاً: كما قال مار بولس الرسول لأهل أفسس انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب«.

وأضاف:«أريد أن أتكلم عن»لا تكن جاهلًا«، والجهل له معاني كثيرة وليس جهل التعليم فقط، ونحن تكلمنا عن (لا تكن قاسيًا، ولا تكن ثرثارًا، ولا تكن مغرورًا، ولا تكن صغير النفس، ولا تكشف اسرارك) وهذا الأسبوع»لا تكن جاهلاً«، والجهل أنواع، النوع الأول هو الجهل بالوقت، وهو النوع الشائع ويقع فيه ناس كثيرة دون النظر عن ثقافتهم، في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات الفرق بينهم إن الجاهلات لم يستغلوا الوقت في الاستعداد، فالجاهل هنا هو الإنسان الذي يضيع الوقت»تسويف العمر باطلًا«.

وتابع:«يجب أن يكون لك مرجع، جمال الحياة الرهبانية أن التلميذ يسأل معلمه، ومن الأمور الجيدة في كنيستنا أن يكون للإنسان أب أعتراف أو مرشد روحي لاَ تَسْتَخِفَّ بِكَلاَمِ الْحُكَمَاءِ، بَلْ كُنْ لَهِجًا بِأَمْثَالِهِمْ، لاَ تُهْمِلْ كَلاَمَ الشُّيُوخِ، فَإِنَّهُمْ تَعَلَّمُوا مِنْ آبَائِهِمْ»، ومعرفة الشيوخ الذين عاشوا في مدرسة الحياة لها قيمتها .

وتحدث البابا عن الجهل الاجتماعى، بقوله للأسف الشديد مع انتشار وسائل السوشيال ميديا، قد يأخذ الكلام بمعنى خطأ والناس تتداوله وصار العالم يعيش في بحر من الأكاذيب (عصر الكذب)، بسبب السوشيال ميديا.

وحذر البابا من الجهل بوقت الفرح، قائلاً: لا تكن جاهلًا بوقت الفرح بمعنى أنك لا تضيع وقت الفرح حتى لا تكون سبب النكد .