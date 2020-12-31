شكرا لقرائتكم خبر عن «ارسم ضحكة».. حملة لتوزيع الهدايا في الكريسماس على الأطفال بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية شبرا الخير في القليوبية للعام الثالث على التوالي مبادرة «ارسم ضحكة» لإسعاد مواطنى القليوبية وإدخال الفرحة على الآلاف من أطفال شبرا الخيمة بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية من خلال توزيع الهدايا العينية على الأطفال والكبار في شبرا الخيمة والقليوبية.

وقام فريق من شباب الجمعية بعد الالتزام بكل إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، بجولات عديدة ليلاً ونهاراً في كثير من الشوارع الرئيسية بمدينة شبرا الخيمة التي يقطنها أكثر من مليونى مواطن ووزعوا آلاف الهدايا العينية خلال آخر ثلاثة أيام من 2020.

ارسم ضحكه للاطفال فى الكريسماس

ارسم ضحكه للاطفال فى الكريسماس

ارسم ضحكه للاطفال فى الكريسماس

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير، إن الهدف من حملة «ارسم ضحكة» هو إدخال الفرح والبهجة على قلوب الأطفال في مدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، مؤكداً أهمية إطلاق مثل هذه المبادرات البناءة بشكل دائم ومتواصل.وتابع فاروق «نعيش عاما استثنائيا به الكثير من المتاعب والحزن بسبب ما احدثه فيروس كورونا من فقدان بعض الاعزاء علينا جميعا ولذا صممنا على تنفيذ الحملة بعد اتخاذ الاجراءات الوقائية لإدخال البهجة والبسمة على الأطفال والكبار في الشوارع بشبرا الخيمة والقليوبية».وعبر مواطنو شبرا الخيمة عن فرحتهم بالحملة التي يرونها لمرات قليلة داخل المدينة لإدخالها البهجة والسعادة على قلوب الأطفال، واصفين هذه الخطوة بالإيجابية لرفعها معنويات الأطفال ومساعدتهم على استقبال العام الجديد ببهجة وسعادة.

وأضاف فاروق، أن مبادرة «ارسم ضحكة» أصبحت حملة أساسية للجمعية ونعمل على تكرارها بشكل أكبر كل فترة لما نراه من فرحة عارمة من الأطفال والكبار عند توزيع الهدايا العينية عليهم لرسم الضحكة والبهجة على الوجوه.

ارسم ضحكه للاطفال فى الكريسماس

ومن الجدير بالذكر ان «شبرا الخير» هي أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في مدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية تم تأسيسها وإشهارها تحت رقم (2491) لعام 2018 بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون 70 لعام 2017 ولائحته التنفيذية.

جميع القائمين عليها من الشباب، وتحديداً شباب الصحفيين الاقتصاديين، وتسعى إلى تقديم العديد من الأعمال التنموية والخيرية في البداية بمدينة شبرا الخيمة التي يقطنها نحو مليوني مواطن، ثم التوسع في باقي أنحاء الجمهورية.

ارسم ضحكه للاطفال فى الكريسماس