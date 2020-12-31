شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤكد علي استمرار تلقي طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، علي استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بمجالس المدن في آخر يوم لتلقي الطلبات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال المحافظ أن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لصالح المواطنين .. مناشدا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح خلال الساعات المتبقية، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة فى هذا الشأن.

ومن جانبه أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن اجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تسلمتها اللجان المختصة بمجالس المدن على مستوى المحافظة بلغت 5562 طلبًا ، وبلغ اجمالى المبالغ المسددة عنها كمقدمات للجدية 12 مليون و 682 ألف جنيها .