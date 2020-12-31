محافظ شمال سيناء يصدق علي تكليف 3 بمناصب إدارية بـ«الشباب والرياضة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، علي تكليف 3 أشخاص بمناصب إدارية في ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء. وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، أنه تم تكليف كلا من سامي ذكي شراب بمنصب مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية ، وخالد مكاوي بمنصب مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ومحمود العريس بمنصب مدير إدارة خدمات الشباب بالمديرية. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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