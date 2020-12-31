شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيب مسؤول عن سحب عينات المشتبه في إصابتهم بكورونا بالفيروس بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب الدكتور عدلي الأهتم، الطبيب المسؤول عن أخذ عينات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في مستشفي العريش العام، بفيروس كورونا، وتم حجزه في قسم العناية المركزة في المستشفي.
وكانت محافظة شمال سيناء سجلت أمس، 14 حالة شفاء و6 اصابات و3 حالات وفاة .
وبحسب بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء فقد تم تسجيل 14 حالة شفاء و6 اصابات و3 حالات وفاة، حيث بلغ اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس 220 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1030 حالة.. مع زيادة عدد حالات الوفاة إلى 63 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة .
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