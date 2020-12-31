شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تحصيل 21.4 مليار جنيه من طلبات التصالح وتقنين الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية عن أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2.6 مليون طلب، قبل ساعات من انتهاء المهلة المقررة من رئيس الوزراء المقرر لها اليوم 31 ديسمبر، لافتة إلى أنه بلغت قيمة المتحصلات حتى الآن 16 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة فى تقرير لها اليوم، إلى أنه فيما يتعلق بتقنين واسترداد املاك الدولة "حق الشعب"، فقد تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ولجنة استرداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون - حيث تم تنفيذ موجات من الإزالات للتعديات التى تمت بالتنسيق مع المحافظات و مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه تم تحرير 23516 عقد، وتم الانتهاء من معاينة عدد (104678) طلب تقنين بنسبة 55%، وبلغ اجمالى المتحصلات مبلغ 5.4 مليار جنيه للعقود المحررة، وتنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على اراضى الدولة وكانت نتيجتها انه تم استرداد عدد 219.8 ألف حالة اراضى مستصلحة بإجمالى مساحة 2.4 مليون فدان .

وأكدت الوزارة أنه يجرى حصر الأراضى التى تم استردادها ودراسة مقترحات استغلالها لمنع التعدى عليها مرة أخرى، كما تم استرداد عدد 273 ألف حالة بناء على اراضى الدولة بإجمالى مساحة 189.3 مليون م2 .

ولفتت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث بلغ عدد مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية (120911) حالة تعدى، وتم إزالة عدد (123865) حالة بنسبة حوالى 102 %، كما بلغت المساحة المتعدى عليها (6570) فدان تم ازالة مساحة (7305) فدان بنسبة 111 % من المساحات والمخالفات التى تمت خلال الفترة السابقة .