شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن سيدة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا بإسقاط الجنسية عن زالينا فيكتوروفتا موسيقا من مواليد روسيا . ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى عقار مدرسة ميت الفرماوى الثانوية التجارية المشتركة بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة . ووافق رئيس الوزراء على تحويل عدد من مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية .

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