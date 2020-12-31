الرئيس السيسى يقرر تخصيص أراضٍ بقنا لإقامة منطقة تجارية لوجستية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 707 لسنة 2020 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة، مركز قنا بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجستية. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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