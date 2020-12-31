شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 61 رحلة دولية وداخلية لنقل 4681 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، رحلاتها إلى 61 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4681 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار، أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، تورونتو، الرياض، جدة، المدينة المنورة، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، الدمام، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، امستردام، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، عمان، مسقط، اديس ابابا، اكرا، ندچمينا، چوهانسبرج، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4681 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار، المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .