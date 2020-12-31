شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع وخطيبها يلقى بنفسه خلفها بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت فتاة فى العقد الثالث من العمر مصرعها، إثر سقوطها من الطابق السابع، أثناء قيامها بنشر الغسيل بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، فيما قفز خطيبها خلفها حزناً عليها بعد أن أصابته حالة هياج عصبى.

تلقى اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار، بمنطقة المتراس بدائرة القسم وتوفيت فى الحال وقيام شاب بالقاء نفسه خلفها من على سطح العقار.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوة من قسم مينا البصل بقيادة المقدم أحمد الصيرفي، رئيس مباحث القسم، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أفادت التحريات إلى أن الفتاة تدعى "شيماء .م" كانت تقوم بنشر الغسيل واختل توازنها وسقطت من أعلى الطابق السابع، فيما لحق بها خطيبها "محمود" الذى أصيب بحالة هياج شديد وألقى بنفسه من أعلى سطح العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وحالته حرجة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن محمود فارق الحياة منذ قليل بعد فشل محاولات إنقاذه فى المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بمعرفة إذا ما كان وراء الحادث شبهة جنائية من عدمه.