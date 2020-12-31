شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 12 شخصاً مصرعهم ، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارتين بطريق مدخل العلاقى، ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، أنه تم نقل 12 جثة من ضحايا حادث تصادم طريق العلاقى إلى مشرحة أسوان العمومية بواسطة 10 سيارات إسعاف.

وأضاف مدير مرفق إسعاف أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحادث جاء نتيجة تصادم سيارتى ربع نقل على طريق "العلاقى برنيس" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر مما أسفر عن مصرع 12 شخصا.

كانت محافظة أسوان، قد شهدت يوم الأحد الماضى حادثا مأسويا أسفر عن مصرع 12 شخصا أيضا بعد تصادم سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان على الطريق الصحراوى الغربى اسوان القاهرة بالقرب من قرية فارس.