السيسي يصدر قرارًا بترقية اسم الشهيد ياسر عصر إلى درجة مساعد وزير الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 709 لسنة 2020 ونصت المادة الأولى فيه على ترقية اسم الشهيد اللواء ياسر حسن عبد الحميد عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (سابق)، استثنائيا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية اعتبارا من 16- 11 - 2020.
ونصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الداخلية تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأول سنة 1442هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2020.
كان اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.
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