إعادة فتح "طريق الفيوم" عقب انقشاع الشبورة وتحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، إعادة فتح طريق الفيوم أمام حركة السيارات عقب انقشاع الشبورة وتحسن الأحوال الجوية. وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

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