الجزار يتابع تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل بعدد من المدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل بمدن (شرق بورسعيد – أسوان الجديدة – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، في أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن المصري، مشدداً على عدم التهاون مع المقاولين، سواءً في معدلات التنفيذ وكذا جودة التشطيبات.

كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وأبدى الوزير استياءه من مستوى تنفيذ الوحدات بإحدى المدن، موجهاً بعدم استلام عمارات المشروع من المقاول، إلا بعد استيفاء جميع الملاحظات، وتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المحددة، وبأعلى جودة، موجها بإرسال خطاب بسحب الأعمال من المقاول المتأخر عن التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة.​