3 يناير.. بدء تسليم وحدات الحي السكني "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الاثنين 5/7/2021، في تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 و D8) بالحي السكني "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، بالمجاورة D1، يومي الأحد 3/1/2021، والاثنين 4/1/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يومي الثلاثاء 5/1/2021، والأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يومي الأحد 10/1/2021، والاثنين 11/1/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يومي الثلاثاء 12/1/2021، والأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يومي الخميس 14/1/2021، والأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الاثنين 18/1/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 19/1/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يومي الخميس 21/1/2021، والأحد 24/1/2021.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 52، يوم الاثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الثلاثاء 26/1/2020، ووحدات العمارة رقم 56، يومي الأربعاء 27/1/2021، والأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الاثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يومي الثلاثاء 2/2/2021، والأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يومي الخميس 4/2/2021، والأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 69، يومي الاثنين 8/2/2021، والثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يومي الأربعاء 10/2/2021، والخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يومي الأحد 14/2/2021، والاثنين 15/2/2021.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورة D1، يومي الأربعاء 17/2/2021، والخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 89 بالمجاورة D8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D1، يومي الاثنين 22/2/2021، والثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 93 بالمجاورة D8، يومي الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D1، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D8، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D1، يوم الاثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 91 باالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 94 بالمجاورة D8، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D1، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D8، يوم الاثنين 8/3/2021.

كما يتم تسليم وحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D1، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 90 بالمجاورة D8، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D1، يوم الاثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 96 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 88 بالمجاورة D8، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D1، يوم الأحد 21/3/2021.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 بالمجاورة D8، يوم الاثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 83 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 84 بالمجاورة D1، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 92 بالمجاورة D8، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D1، يوم الاثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 98 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D8، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 87 بالمجاورة D1، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D8، يوم الاثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 53 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D8، يومي الأربعاء 7/4/2021، والخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 54 بالمجاورة D1، يومي الأحد 11/4/2021، والاثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 57 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدت العمارة رقم 87 بالمجاورة D8، يوم الخميس 15/4/2021.

ويتم تسليم وحدات العمارة رقم 58 بالمجاورة D1، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D8، يوم الاثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 59 بالمجاورة D1، يومي الثلاثاء 20/4/2020، والأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة 83 بالمجاورة D8، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 60 بالمجاورة D1، يومي الأحد 25/4/2021، والاثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 61 بالمجاورة رقم D1، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 69 بالمجاورة D8، يومي الخميس 29/4/2021، والأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 62 بالمجاورة D1، يوم الاثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 63 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورة D8، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 64 بالمجاورة D1، يومي الاثنين 10/5/2021، والثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 71 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 12/5/2021، ووحدات العمارة رقم 65 بالمجاورة D1، يوم الأحد 23/5/2021.

ويتم تسليم وحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D8، يوم الاثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 66 بالمجاورة D1، يومي الثلاثاء 25/5/2021، والأربعاء 26/5/2021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D8، يومي الخميس 27/5/2021، والأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم 67 بالمجاورة D1، يومي الاثنين 31/5/2021، والثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 70 بالمجاورة D8، يومي الأربعاء 2/6/2021، والخميس 3/6/2021، ووحدات العمارة رقم 68 بالمجاورة D1، يومي الأحد 6/6/2021، والاثنين 7/6/2021، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 7/6/2021 : الاثنين 21/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من الثلاثاء 22/6/2021 : الاثنين 5/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.