محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، من إزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبري العاشر بجوار مركز محمود الطبي بشارع كورنيش النيل بحي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية. تأتي الإزالة في إطار الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة لرفع كفاءة المنطقة.​

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة: إزالة تعديات أسفل كوبري العاشر بحي مصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.