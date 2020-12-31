مجلس النواب يدين الهجوم الذي استهدف مطار عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية دعم ومواساة إلى اسعيد سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، في ضحايا الحادث الاليم الذي استهدف مطار عدن وراح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء.

وجاء في نص البرقية: "تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ الانفجارات التي استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها الوطنية والذي راح ضحيته العديد من المواطنين."

واكد الدكتور على عبدالعال، ان مجلس النواب المصري يندد بأشد عبارات الاستهجان هذا الحدث المأساوي الذي يؤكد أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام.

وتابع رئيس مجلس النواب: "أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجسر الهوة وتواصل الرحم بين الأشقاء."

وأضاف عبدالعال: "مجلس النواب المصري يؤكد أن مثل هذه الأعمال غير المسئولة لن تفت في عضد الحكومة الجديدة عن القيام بمهامها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق التي طال أمدها."

واختتم الدكتور علي عبدالعال البرقية قائلا: "خالص مواساتنا لكم في ضحايا هذا الحادث الأليم"، داعيًا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء المصابين.