شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريقى السويس الصحراوى والكريمات بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق السويس الصحراوى من الكيلو 61 حتي الكيلو 109 وطريق الكريمات لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع اى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية. وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يغلق طريقى السويس الصحراوى والكريمات بسبب الشبورة الكثيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.