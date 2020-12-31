شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف اليوم عن حزمة حلول تتناسب مع مخاوف تفشى كورونا بالامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سوف تعقد مؤتمر صحفي هام فى الثالثة عصر اليوم، لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.

وتابع وزير التربية والتعليم: سوف تقدم الوزارة حزمة من الحلول تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.