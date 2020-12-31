شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة بكافة الأنحاء اليوم وطقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا معتدلا على السواحل والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.