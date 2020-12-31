شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تكرم الدكتورة فاطمة الرزاز لتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدكتورة فاطمة الرزاز، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، لتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 695 لسنة 2020 بتعيين 3 أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية العليا.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أعرب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن سعادته بانضمام الدكتورة فاطمة الرزاز لعضوية المحكمة الدستورية العليا مقدما لها خالص الأمنيات بالسداد و التوفيق فى أداء مهامها بما يدعم ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين، كما أهداها درع الجامعة تقديراً لها ولجهودها خلال فترة عملها بالجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتورة فاطمة الرزاز كانت أستاذا ورئيسا لقسم التشريعات الاجتماعية، وهي أول امرأة تشغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، كما شغلت العديد من المناصب من أبرزها مستشار قانوني لعلاقات العمل باتحاد الصناعات المصرية ، وخبيرة لمنظمة العمل الدولية.

وتعد الدكتورة فاطمة الرزاز ثاني امرأة تُعين بالمحكمة الدستورية بعد المستشارة تهاني الجبالي، التي شغلت المنصب عام 2003م حتى عام 2012، وتعد بذلك هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار سيدة لعضوية المحكمة منذ عام 2012م، ولتصبح القاضية الوحيدة على المنصة من بين 15 قاضيًا.