شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي والرابط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في عرض فواتير التليفونات وإصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر يوم 15 يناير 2021 وتمنح عملائها فترة شهر ماح لسداد الفاتورة دون دفع غرامة تنتهي في يوم 14 فبراير 2021، وتقوم الشركة بعدها بتحويل الخدمة في التليفون الأرضى إلي نظام الاستقبال فقط يوم 15 فبراير 2021 ولمدة شهر ثم تقوم الشركة بعدها برفع الخط مؤقتًا من الخدمة في 15 مارس 2021 مع فرض غرامة تأخير على المتأخرين في سداد الفاتورة .

وتستطيع الاستعلام عن قيمة الفاتورة من موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت أو بالاتصال من التليفون الأرضي برقم دليل التليفونات 140 ومعرفة قيمة فاتورة التليفون ، وتستطيع معرفة قيمة الفاتورة بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات والقيام بإدخال كود المحافظة وأيضًا رقم التليفون للاستعلام عن قيمة الفاتورة .. ولمعرفة فاتورة التليفون وقت اصدارها اضغط هــنـــــــــــــــا.

ويمكن الدخول على موقع الشركة الآن للاستعلام عن قيمة الفاتورة وفى حالة كونك قمت بسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمر ستظهر لك رسالة بأنه: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

ويمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الطرق التالية:

مكاتب الشركة المصرية للاتصالات (السنترالات). الدفع الإلكتروني من موقع الشركة على شبكة الانترنت.. اضغطهــنــــــــــا . خدمة فورى. ماكينات الصراف الآلى ATM. خدمة فودافون كاش.