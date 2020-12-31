شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنوفية» تنعى طبيببن توفيا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفيت الدكتورة ناهد البرعي بادارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمنوفية والمدير السابق بادارة السادات الصحية اثر إصابتها بفيروس كورونا. وأصدرت نقابة أطباء المنوفية بيانا تنعي فيه الطبيبة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. ونعت النقابة الدكتور ممدوح عبدالعظيم، استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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