شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 14 مركزًا للدروس الخصوصية بـ6 وحدات محلية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملات من عدد 6 من الوحدات المحلية فى محافظة البحيرة بحملات مكبرة بالتعاون مع الإدارات التعليمية لغلق مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق 14 مركزًا للدروس الخصوصية، وذلك تتفيذًا لقرار المحافظ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة م عادل عباسي بتنفيذ حملة مرورية مفاجئة علي مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الادارة التعليمية بالرحمانية ومركز الشرطة أسفرت عن أغلاق عدد ٤ مراكز للدروس الخصوصية منهم مركز لسيدة لا تعمل بمجال التعليم حيث تم إتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإحالة باقي المدرسين للتحقيق بالشئون القانونية بالادارة التعليمية

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم المرور على العديد من مراكز الدروس الخصوصية فى مراكز النوبارية وبندر ومركز كفر الدوار وبد والرحمانية وإيتاى البارود والدلنجات وشبراخيت وإدكو وكوم حمادة ودمنهور والمحمودية للتفتيش على مراكز الدروس الخصوصية.

وأسفرت الحملات عن غلق شقة خصصها مدرس للدروس الخصوصية فى أبو حمص وتم تشميع المقر، ونفس الأمر فى مركز إدكو وتم إحالة المُعلم للشئون القانونية، وفي مركز بدر تم إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية، كما تم تشميع 3 مراكز فى مدينة كفر الدوار ومركزين فى النوبارية، كما أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية قرارًا بغلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بينهم مركزًا تديره سيدة لا تعمل فى التربية والتعليم.