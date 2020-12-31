شكرا لقرائتكم خبر عن على الجمال و«الفلاي بورد».. بابا نويل يوزع الهدايا في فنادق البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إشغالات منخفضة وحظر الاحتفالات والتجمعات في ليلة رأس السنة الجديدة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قرر مسؤولو الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر الاحتفال بطرق وأشكال مختلفة.

واستعان عدد من القرى السياحية بلاعب «الفلاي بورد» مرتديا ملابس بابا نويل لتقديم عروضه نهارا داخل حمام السباحة وذلك لإمتاع السائحين بألعاب رياضية في الهواء.

فيما شهدت شواطئ منتجع الجونة شمال الغردقة ارتداء عدد من السائحين من هواة ممارسة رياضة «الكايت سيرف» لملابس بابا نويل تعبيرا عن احتفالهم براس السنة الجديدة.

وفي مرسي علم، جهزت إحدى القري السياحية جملا ليمتطيه أحد العاملين بملابس بابا نويل للمرور على الشاطئ لتوزيع الهدايا على السائحين وأطفالهم والتقاط الصور التذكارية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة لأول مرة بفنادق البحر الأحمر وسط غياب للسائحين الألمان والروس.