91% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة لحظر فعاليات رأس السنة لمنع تفشى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تشديد الرقابة لحظر فعاليات رأس السنة لمنع تفشى كورونا، أيد غالبية القراء تشديد الرقابة لحظر فعاليات رأس السنة لمنع تفشى كورونا. وأيد 91% من القراء تشديد الرقابة لحظر فعاليات رأس السنة لمنع تفشى كورونا، بينما عارض 9% من القراء تشديد الرقابة لحظر فعاليات رأس السنة لمنع تفشى كورونا.

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