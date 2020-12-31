شكرا لقرائتكم خبر عن أخر فرصة لتقديم طلبات عدادات الكهرباء الكودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اليوم الخميس، هو آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، كاشفا أن الوزارة تسير بشكل متوازٍ مع قرارات الحكومة بشأن قانون التصالح مع مخالفات البناء.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مؤكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية أكتوبر الجارى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.

ويرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطوات التقديم على طلب عداد كهرباء كودى بالمبانى المخالفة والعشوائية، وهى كالآتى :

1-يمكن للمواطن الراغب فى تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

3- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".

4- صورة إيصال الممارسة.

5- صورة للعقار من الخارج.

6- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.