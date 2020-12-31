شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار قوات الشرطة فى الشوارع والميادين تزامنًا مع رأس السنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز قوات الشرطة من تواجدها، الليلة، بمحيط المنشآت الحيوية وبالميادين العامة وفي الشوارع، وذلك تزامنًا مع "رأس السنة الجديدة"، حيث تسعى وزارة الداخلية لتطبيق قرارات الحكومة واستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، وضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، وعدم وجود أية احتفالات وفقاً لقرار مجلس الوزراء، للحفاظ على أرواح المواطنين. وعقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد، والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادى، وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.



واستهل وزير الداخلية، الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى . واستهل وزير الداخلية، الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى . وتابع وزير الداخلية، عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، موجهًا برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها. وأكد الوزير، أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.