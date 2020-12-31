شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن علاج تأخر الحمل لـ25 ألفا و92 حيوانا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقاً من دور وزارة الزراعة في الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا حول القوافل البيطرية التي جرى تنفيذها خلال عام 2020 لعلاج وفحص المواشي مجانا ودعم صغار المربين في جميع القرى على مستوى الجمهورية.

وفى التقرير نرصد أهم ما جرى خلال العام للاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية:

1- الهيئة نفذت 310 قافلات بيطرية في 22 محافظة خلال عام 2020.

2- قامت بعلاج وفحص وتحصين 37817 رأس حيوان من الأمراض الجلدية و23901 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و40140 رأس حيوان من الأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية.

3-علاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لـ25092 رأس حيوان وإجراء عمليات جراحية لعدد 2525 حالة.

4- الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال هذه القوافل شملت الكشف والعلاج والتحصين والأمصال واللقاحات ومكافحة للطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان دون مقابل.

5- تنفيذ القوافل البيطرية بواسطة أطباء مديريات الطب البيطري وأساتذة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية والمركز القومي للبحوث وكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية وكذا بدعم من بعض مؤسسات المجتمع المدني.

6- عقد ندوات إرشادية للمربين أثناء تلك القوافل للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين في الوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لزيادة إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.

7- معهد التناسليات الحيوانية نظم 173 قافلة بيطرية فى 173 قرية.

8- رش وعلاج عدد 13360 رأس حيوان من الأمراض الجلدية وعلاج 33360 حيوانا ضد الطفيليات الداخلية والأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية وعلاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لـ26737 رأس حيوان.

9- إجراء عمليات جراحية لـ616 حالة.

10- تحصين 18164 حيوانا بتحصينات غير سيادية.

11- بلغ إجمالي المستفيدين 26049 مواطنا.

12- تدريب 559 طبيبا بيطريا على أعمال السونار والتلقيح الصناعي وجميع الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال هذه القوافل.