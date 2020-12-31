شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل وشبورة أول أيام 2021.. «الأرصاد» تعلن توقعات الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، آخر 24 ساعة في عام 2020، وأول وثان أيام العام الجديد 2021، وتشهد فيها البلاد طقس معتدل شمالاً دافئ جنوباً وشبورة مائية صباحاً كثيفة تصل لحد الضباب، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع بداية العام على القاهرة والوجه البحري .

ويتوقع خبراء الارصاد الجوية اليوم الخميس، آخر أيام عام 2020، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية «20– 13»، قنا «24- 10»، الأقصر «24– 10»، أسوان «25 – 11».

أما غداً الجمعة أول أيام العام فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 12»، الوجه البحرى «20 – 12»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 15»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً السبت أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 12»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 15»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 11» درجة مئوية .