شكرا لقرائتكم خبر عن في بث مباشر.. نائب يستدعي الحماية المدنية والنجدة لإخماد حرائق المحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الصحفي أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة فى محافظة الغربية ، بعمل بث مباشر عبر صفحته على موقع «فيس بوك» من أمام مقلب القمامة بمركز المحلة الكبري، وطلب النجدة لعمل محضر إثبات حالة، كما طلب الحماية المدنية لإطفاء الحرائق التى اندلعت فى المكان الذي كان فى الأساس مصنع لتدوير القمامة وتوقف عن العمل.

وقال «بلال» فى البث المباشر: «نحن من فترة لا نستطيع أن نتنفس فى المحلة الكبري كلها، هذا المكان كان من المفترض أن يحل أزمة القمامة فى المحلة، ولكن للأسف مصنع التدوير أصبح السبب فى أن المحلة تكون مخنوقة ، وده هو مصدر الدخان اللى خانق بلد بحالها.. قرابة مليون مواطنين عايشين مخنوقين بسبب ده، طيب إيه اللى بيتنقل لمدينة السادات وبيتم تحصيل عليه فلوس الزبالة.. فى ظل أزمة كورونا والناس مش قادرة تاخد نفسها، يكون ده المنظر؟ فى الوقت اللى مستشفى الصدر والحميات اللى فيها عزل كورونا والناس اللى مش قادرة تاخد نفسها جنبنا هنا.. يحرقوا الزبالة كده وكلنا تموت؟».

ووجه نائب المحلة الكبري رسالة لمحافظ الغربية خلال البث المباشر يقول فيها: «الرسالة للسيد محافظ الغربية إذا كان يرضيك المنظر اللى أنا واقف فيه ده لو حضرتك تقبل تعيش فى مكان قرب المدخنة اللى أنا واقف وسطها يبقى حضرتك اسمح لهم، أنا استدعيت النجدة والمطافي وهأعمل محضر اثبات حالة، وأهل المحلة لا يستحقوا يعيشوا وسط المدخنة والحرائق بالشكل ده.. المطافي جات وهنطفي .. النجدة جات وهنعمل محضر اثبات حالة ، رسالة لأهل المحلة مش هنسيب حق المحلة، ومصنع التدوير لازم يشتغل، والمحلة لازم تكون مدينة نضيفة، احنا بندفع رسوم النظافة وحقنا نعيش فى مدينة نضيفة».

حاز البث المباشر على اعجاب 56 ألف مشاهدة و1700 اعجاب و1200 تعليق و600 مشاركة خلال 6 ساعات من نشره، وعبر المواطنين فى التعليقات عن استحسانهم لما فعله النائب. وعرض النائب بعد البث المباشر صورة لمقلب القمامة أثناء إطفاء الحرائق بعد استدعائه للمطافي.

وأكد النائب لـ«المصري اليوم» أن مصنع تدوير القمامة هو مصنع حديث من حوالي 4 سنوات ومتوقف عن العمل بعد فترة بسيطة من تشغيله وتحول إلى مقلب للقمامة، وكان من المفترض أن يتم نقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة فى مدينة السادات إلا أن الذي يحدث أنه يتم نقل القمامة إلى المصنع المتوقف وتشتعل فيها النيران بشكل دائم، على الرغم من قربها من مستشفى الصدر والحميات فى المحلة، والتى تستخدم لعزل مصابي كورونا، محذرًا من معاودة اندلاع الحرائق مرة أخري، ومطالبًا المحافظ باعادة تشغيل المصنع مرة أخري.