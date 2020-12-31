شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يشكر صديقيه على دعمهما في مرضه: «لن أنسى موقفكما ما حييت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الشكر لصديقيه محمد إسماعيل وعبدالرحمن أبوحمود بسبب دعمهما له في محنة مرضه الأخير. وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، الخميس: «في آخر يوم من 2020 حبيت أقول الأخ محمد إسماعيل رافقتني وأبوحمود في رحلة علاجي». أضاف: «تغربتم عن أهلكم أشهر طويلة. لن أنسى موقفكم هذا ما حييت. الوفاء تلمسه في المواقف الصعبة». كان رئيس هيئة الترفيه السعودية في رحلة علاج استغرقت أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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