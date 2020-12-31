شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت 21 وبرلين 03.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية لليوم الخميس 31 ديسمبر مع احتفالات الكثير من مواطني العالم بالكريسماس.

وتشير توقعات درجات الحرارة في دمشق وعمان وتونس والرباط 15 ، والمدينة وأبو ظبي 26 ، ومسقط وصنعاء 24 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 16 ، 21 على التوالي.

وفي موسكو العظمى 02 والصغرى 00 ، و بكين 00 ، 11- درجة مئوية.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.