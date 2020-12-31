شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة والتجميل في الطالبية والدقي.. واستكمال شعار محافظة الجيزة بالرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة ، بشأن رفع كفاءة النظافة ، والحدائق بنطاق حي الطالبية ، حي الدقي ، حي الهرم قامت الاجهزة هيئة النظافة والتجميل بسيارات النصف نقل لأعمال النظافة والتجريد وزرع الأشجار بشارع المحولات .

وفي حي الدقي تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع محيي الدين أبو العز ، وكذلك شارع الدقي.

أما في حي الهرم، فتم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالنخيل وتم زراعته بمثلثة المريوطية نزلة الدائري كما تم استكمال العمل في تصميم شعار محافظة الجيزة بمثلثة رقم 5 أمام فندق موفنبيك بميدان الرماية، كما تم أعمال قص وتهذيب الأشجار اول نفق شارع مراد.