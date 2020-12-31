شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: "الروس" استمروا بعملهم فى الضبعة لثقتهم بإجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الوكيل لـ"الخليج 365"، أن منطقة الضبعة آمنة تماما والخبراء الروس يمارسون أعمالهم بانتظام، لافتا إلى أن عدد الخبراء بالموقع يصل إلى أكثر من 150 خبيرا روسيا وكذلك العمال الروس وهناك زيارات مستمرة للموقع و عمل اجتماعات دورية من خلال الفيديو كونفرنس.
وأوضح الوكيل أنه لا أحد يستطيع إنكار أن فيروس كورونا أثر على المشروع، حيث إنها جائحة عالمية وقوة قاهرة لا يمكن تجنبها، موضحا أن هيئة المحطات النووية استطاعت أن تقلل من آثارها السلبية بقدر الاستطاعة ومع انتهاء الجائحة وفتح باب الطيران سيتم تقييم تلك الفترة وتحديد آثارها بدقة.
وتابع الوكيل، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة كورونا، حيث جرى اتخاذ الاحتياطات، وذلك من خلال نشر التعليمات والإرشادات ووضع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية منه، كما جرى توفير وسائل التعقيم المختلف ووضع معقمات فى الممرات الرئيسة بالهيئة وقاعات الاجتماعات، ورفع حالة الاستعداد بالإدارة الطبية بالهيئة وعمل الفحص للعاملين والتنبيه على أن من تظهر عليه أعراض الحمى أو أي علامات مرضيه يتوجه على الفور الى العيادة الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر المحطات النووية: "الروس" استمروا بعملهم فى الضبعة لثقتهم بإجراءات مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.