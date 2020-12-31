شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: "الروس" استمروا بعملهم فى الضبعة لثقتهم بإجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مجموعة من الخبراء الروس التابعين لشركة روس اتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، فضلوا الاستمرار فى القاهرة لمتابعة تنفيذ المشروع رغم انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك لثقتهم فى الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذها مصر للوقاية من الفيروس. وأضاف الوكيل لـ"الخليج 365"، أن منطقة الضبعة آمنة تماما والخبراء الروس يمارسون أعمالهم بانتظام، لافتا إلى أن عدد الخبراء بالموقع يصل إلى أكثر من 150 خبيرا روسيا وكذلك العمال الروس وهناك زيارات مستمرة للموقع و عمل اجتماعات دورية من خلال الفيديو كونفرنس.

وأوضح الوكيل أنه لا أحد يستطيع إنكار أن فيروس كورونا أثر على المشروع، حيث إنها جائحة عالمية وقوة قاهرة لا يمكن تجنبها، موضحا أن هيئة المحطات النووية استطاعت أن تقلل من آثارها السلبية بقدر الاستطاعة ومع انتهاء الجائحة وفتح باب الطيران سيتم تقييم تلك الفترة وتحديد آثارها بدقة.

وتابع الوكيل، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة كورونا، حيث جرى اتخاذ الاحتياطات، وذلك من خلال نشر التعليمات والإرشادات ووضع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية منه، كما جرى توفير وسائل التعقيم المختلف ووضع معقمات فى الممرات الرئيسة بالهيئة وقاعات الاجتماعات، ورفع حالة الاستعداد بالإدارة الطبية بالهيئة وعمل الفحص للعاملين والتنبيه على أن من تظهر عليه أعراض الحمى أو أي علامات مرضيه يتوجه على الفور الى العيادة الطبية.