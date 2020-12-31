شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أديرة تمنع الزيارات وتقصر قداسات عيد الميلاد على الرهبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت 4 أديرة قبطية وخلال إسبوع واحد، الزيارات للدير وقصرت احتفالات قداسات عيدي الميلاد والغطاس على الرهبان فقط.

أعلن دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج، مع الزيارات للدير بقداس عيد الميلاد المجيد، وكذلك قداس عيد الغطاس، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير فى بيان له: "نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصنًا على سلامة الجميع، يعتذر دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج عن عدم استقبال الزائرين في قداس عيد الميلاد المجيد ، وكذلك قداس عيد الغطاس المجيد، ونثق في تفهمكم للظروف الحالية رافعين صلواتنا جميعا لكي يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء؛ وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء".

يذكر أن دير السيدة العذراء مريم بجبل أخميم الشرقي في سوهاج، قد قصر حضور قداسات رأس السنة وعيدي الميلاد والغطاس على الرهبان فقط بدون حضور شعبى،موضحا فى بيان له أن صلوات قداسات ليلة رأس السنة وليلة الأحد الأخير من شهر كيهك وعيدي الميلاد والغطاس سوف تقتصر على على الآباء الرهبان فقط، وأن القداسات‏ في الأيام العادية سوف تكون بنسبة 25 % عن طريق حجز موعد القداس مسبقا، والمعموديات سوف تكون بميعاد مسبق بحضور 5 أفراد فقط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ولا سيما ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وقرر دير مار مينا العجايبى بمريوط، منع الزيارات بسبب انتشار فيروس كورونا؛ وقال الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير فى بيان له:" نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبى بمريوط عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف؛ أو الآباء الكهنة، وكذلك أسر الآباء الرهبان، والأسر الراغبة فى تعميد أطفالها، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر وحتى إشعار آخر".

وأعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، منع الزيارات للدير سواء للمصريين أو الأجانب أو الرهبان والكهنة وأسرهم، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال الأنبا يسطس أسقف، ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر فى بيان له اليوم، "نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع يعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة وكذلك أسر الآباء الرهبان، وذلك ابتداء من أول يناير المقبل وحتى إشعار آخر، ونصلي لكي يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء ويعطي التعزية والسلام لأسر المنتقلين".