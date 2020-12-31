شكرا لقرائتكم خبر عن متر ونصف بين المصلين وارتداء كمامة.. الأوقاف توضح ضوابط الصلاة بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصى عقب أداء صلاة الظهر بمسجد النور الثلاثاء الماضى، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق مسجد النور وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل فى المسجد اليوم. ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية ضوابط الصلاة داخل المساجد سواء فى الصلوات الخمس أو فى صلاة الجمعة: 1. تكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق. 2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة. 4. إحضار المصلى الشخصي. 5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة. 6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط. 7. عدم فتح دورات المياه. 8. عدم فتح أو دور المناسبات. 9. عدم زيارة الأضرحة. 10. عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه. 11. فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة فى المسجد. 12. تفويض مديرى المديريات بغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية. 13.وزير الأوقاف أكد أنه لا حرج من الصلاة بالمنزل فى جائحة كورونا وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميًا، وفى ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى مطلب شرعى ووطنى وإنسانى، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب فى أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية.

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