ظاهرة الزمن الإقليمي.. تعرف على أول وآخر دول تحتفل برأس السنة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة ما يسمى بالزمن الإقليمي، وأول وأخر المناطق التي تحتفل برأس السنة الجديدة 2021.

وقال تادرس، لمصراوي، إن الزمن الإقليمي عبارة عن مناطق زمنية موزعة على الكرة الأرضية بالتساوي، وكل منطقة عرضها ساعة وهي تقابل 15 درجة أو 15 خطا من خطوط الطول بدءا من خط الطول صفر (المار ببلدة جرينتش بإنجلترا).

وتابع: مصر مثلا تقع على خط طول 30 درجة شرقا أي تقع في الزمن الإقليمي 2+، ولذلك فهي تسبق جرينتش بساعتين، أي أن الشمس تشرق على مصر أولا ثم بعد ساعتين تشرق على إنجلترا وهكذا.

وأضاف تادرس، أن المناطق الزمنية البعيدة وبالتحديد جزر الكريسماس (كريباتي وساموا وتونجا) الواقعة في المحيط الهادي هي أول مناطق تحتفل برأس السنة الجديدة كل عام، لأنها أول المناطق التي تشرق عليها الشمس في الكرة الأرضية يوميا، لأن زمنها الإقليمي يسبق جرينتش بـ 12+ ساعة.. فهم سيحتفلون برأس السنة 31 ديسمبر 2020 الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن ناحية أخرى نجد جزر (هاواي وبيكر وهولاند) هي آخر المناطق احتفالا برأس السنة حيث إنها آخر المناطق التي تغرب عنها الشمس في الكرة الأرضية يوميا، لأن زمنها الإقليمي 14- ساعة، لذلك سيكون احتفالها برأس السنة يوم 1 يناير 2021 الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.