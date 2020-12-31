اليوم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي اليوم الخميس، التقديم الإلكتروني لحجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

ووفقا لأخر إحصائية عن عدد المتقدمين للحجز في المشروعين، وصل عدد من اشتروا كراسات الشروط لـ 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع أكثر من 270 ألفا.

ووصل ثمن الشقة الـ 90 مترا في الإسكان الاجتماعي لـ 310 آلاف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جنيه جدية حجز، أما الشقة الـ 75 مترا وصلت لـ 244 ألفا ومقدم حجز 12.5 ألف.

أما في الإسكان المتوسط وصل مقدم الحجز للشقة الـ 100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ 110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ 51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ 120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ 55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.



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