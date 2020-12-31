بسبب كورونا.. أديرة قبطية تعتذر عن استقبال الزوار في أعياد الميلاد والغطاس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت عدة أديرة تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدم استقبالها أي زوار، واقتصار صلوات عيد الميلاد المجيد والغطاس، على رهبان الدير فقط، لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، اليوم الأربعاء، عن عدم استقبال الزوار في قداس عيد الميلاد المجيد وكذلك عيد الغطاس.

وقال الدير في بيان: "نثق في تفهمكم للظروف الحالية رافعين صلواتنا جميعًا، لكي يرفع الله الوباء عن بلادنا والعالم أجمع، وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء".

وأعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل أخميم الشرقي في سوهاج، قصر حضور قداسات رأس السنة وعيدي الميلاد والغطاس على الرهبان فقط بدون حضور شعبي.

وقال الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل أخميم الشرقي: "في ضوء الوضع الصحي وانتشار جائحة كورونا المستجد وحرصًا على سلامتكم تقرر الآتي سوف تقتصر صلوات قداسات ليلة رأس السنة وليلة الأحد الأخير من شهر كيهك وعيدي الميلاد والغطاس على الآباء الرهبان فقط".

وتابع البيان: "القداسات‏ في الأيام العادية ستكون بنسبة 25% عن طريق حجز موعد القداس مسبقا، والمعموديات سوف تكون بميعاد مسبق بحضور 5 أفراد فقط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ولا سيما ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وقرر دير القديس مارمينا العجايبي بمريوط، منع الزيارات بسبب انتشار فيروس كورونا؛ وقال الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير في بيان له: "نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبى بمريوط عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف؛ أو الآباء الكهنة، وكذلك أسر الآباء الرهبان، والأسر الراغبة في تعميد أطفالها، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر وحتى إشعار آخر".

كما اعتذر دير الشهيدة دميانة بالبراري عن عدم استقبال الزوار، وقال في بيان له، إنه نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيدة دميانة بالبراري عن عدم استقبال الزائرين والرحلات وذلك حتى إشعار آخر.

تابع البيان: نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلي ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.

بدوره، أعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، منع الزيارات للدير سواء للمصريين أو الأجانب أو الرهبان والكهنة وأسرهم، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال الأنبا يسطس أسقف، ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر في بيان له: "نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع يعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة وكذلك أسر الآباء الرهبان، وذلك ابتداء من أول يناير المقبل وحتى إشعار آخر، ونصلي لكي يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء ويعطي التعزية والسلام لأسر المنتقلين".